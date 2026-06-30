محكمة الكرخ تُصدر حكمًا بحق النائبة عالية نصيف جاسم

وقال المصدر لـ ، ان " المختصة أصدرت حكمًا مدنيًا بإلزام النائبة جاسم بدفع تعويض إلى المشاور القانوني في حسين يوسف على خلفية ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن العبارات التي صدرت بحق المدعي عبر وسائل الإعلام والتي رأت المحكمة أنها ألحقت ضررًا بسمعته ومكانته الوظيفية ومركزه الاجتماعي بسبب تنفيذه واجب اصولي وفقاً لقرار قضائي بإلقاء القبض على ابن شقيقها بالجرم المشهود".وأضاف ان "هذا الحكم جاء عقب صدور حكم جزائي في ذات الوقائع والذي منح المدعي الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة تلك الأفعال"، لافتا الى ان "القرار جاء ليؤكد أن القضاء العراقي يمثل الضمانة الدستورية لتوفير الحماية القانونية للمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية عن أي إساءة أو تجاوز يقع بسبب تنفيذ القانون أو تطبيق القرارات القضائية".