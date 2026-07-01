الحلبوسي ومحافظ البنك المركزي يؤكدان أهمية الإصلاح المصرفي

أكد رئيس ومحافظ البنك المركزي ، أهمية العمل على وضع برامج للإصلاح المصرفي.

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس السيد ، اليوم الأربعاء، محافظَ السيد ".

وأضاف البيان "في مستهلِّ اللقاء، هنَّأ رئيس مجلس النواب بمناسبة تسلّمه مهامّه الجديدة، متمنياً له النجاح والتوفيق".



وأكد اللقاء وفق البيان "أهميةَ العمل على وضع برامج للإصلاح المصرفي، وتعزيز الأداء المؤسّسي، ودعم الاستقرار المالي والمصرفي في ".