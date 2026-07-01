الأنواء الجوية: لا وجود لموجات حارة مؤثرة خلال الأيام المقبلة

وقالت الهيئة في بيان، إن "توقعات نموذج الطقس الاوربي للتوقعات متوسطة المدى يشير الى استمرار سيطرة تطرفات حرارية سالبة على معظم مناطق ، تتراوح بين (1–4) درجات مئوية - دون المعدلات العامة- لهذا الوقت من السنة، رغم أننا نعيش ذروة فصل الصيف مُناخياً".

وأضافت، أن "المعطيات الحالية لا تشير إلى وجود موجات حارة مؤثرة خلال الأيام المقبلة، والاجواء تستمر صيفية أعتيادية، وربما يستمر هذا النمط حتى منتصف شهر تموز الحالي، في مشهد يُعدّ لافتاً مقارنةً بما هو معتاد خلال هذه الفترة من السنة".