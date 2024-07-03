بشأن امتحان الفيزياء.. ذوو طلبة السادس الاعدادي يناشدون وزارة التربية (وثيقة)

وجاء في الطلب التي حصلت السومرية نيوز عليه، "نحن لفيف من أوليا امور طلبة السادس الاعدادي من مدارس المتميزين وكلية بغداد) نتقدم إلى سيادتكم بطلبنا هذا بخصوص امتحانات الصف السادس الاعدادي، ونود تسليط الضوء على بعض النقاط الهامة التي تحتاج إلى تدخل سيادتكم المباشر، ونحن نعلم أن وزارة التربية تعمل جاهدة على تنظيم الامتحانات بشكل يُحقق أعلى معايير النزاهة والجودة، إلا أن هناك بعض النقاط التي نود تسليط الضوء عليها، ومنها ما حصل من ارباك في هذا العام الدراسي لضمان مستقبل أفضل لأبنائنا. وكذلك لتحسين الأوضاع الدراسية للطلبة:- إن إعلان المحذوفات من المواد الدراسية جاء في منتصف العام الدراسي وليس في بدايته، مما أربك الطلبة وأثر سلبًا على تحضيراتهم الدراسية. وكذلك جدول الامتحانات النهائية قد تم تغييره بشكل مفاجئ فقد تم إعلان جدول الامتحانات النهائية بحيث تسبق مادة الفيزياء بيومين ونصف) للمراجعة، ثم تغير الموعد وتقلص إلى يوم ونصف فقط!!!. هذا التغيير المفاجئ أربك الطلبة ومنعهم من إكمال المادة المطلوبة بشكل كاف وسبب في انسحاب الكثير من الطلبة من قاعة الامتحان.معالي الوزير المحترم... نظرًا للضغوط التي تعرض لها الطلبة نتيجة للتغييرات المفاجئة في جدول الامتحانات، نرجو من سيادتكم عدم حجب الدرجة الممنوحة للطلبة باعتبارهم مكملين في مادة الفيزياء أو في مادتين وشمولهم بعطفكم الابوي.-إن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الضغوط النفسية على الطلبة وتمنحهم فرصة لتحسين أدائهم الأكاديمي. ونحن على ثقة بأن سيادتكم تولون هذه النقاط الاهتمام اللازم، ونأمل أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين الوضع الدراسي للطلبة. شاكرين تعاونكم الدائم من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا الطلبة.الوثيقة ادناه: