وزير الزراعة لـ السومرية: أكملنا زراعة 3 مليون شجرة من أصل 5 ملايين

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الزراعة تبنت قبل نحو عام من الان مبادرة زراعة 5 ملايين شجرة في عموم المحافظات العراقية"، مؤكدا أن "الوزارة أكملت زراعة 3 ملايين شجرة، وقريبا سنستكمل المشروع بشكل كامل".وأضاف المالكي، أن "هذا المشروع يعتبر من المشاريع الرائدة، باعتباره يمثل أكبر حملة لزراعة الأشجار في العراق"، لافتا الى ان "المشروع سيسهم في زيادة المساحات الخضراء وتقليل الاثار المناخية الموجودة ومكافحة التصحر وارتفاع درجات الحرارة".يشار الى ان وزارة الزراعة أعلنت في اذار 2023 اطلاق حملة ومبادرة لزراعة 5 ملايين شجرة في عموم المحافظات العراقية لزيادة المساحات الخضراء ومواجهة التصحر وارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.