تحرك للحد من الحوادث المرورية على الطرق السريعة.. ما دخل الرمال؟

وقال عبد الجبار في حديث لـ السومرية نيوز، ان "دائرة الغابات ومكافحة التصحر لديها مشروعين لمكافحة التصحر بمحافظتي ذي قار وصلاح الدين".وأضاف ان "المشروعين يهدفان للحد من ظاهرة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية"، موضحا ان "مشروع تثبيت الكثبان الرملية في ذي قار يعمل على وضع معالجات لمنع زحف الكثبان الرملية على الطريق السريع الذي يربط بين ثلاث محافظات هي الديوانية والمثنى وذي قار والذي تسبب بحوادث مرورية كثيرة مميتة".وأشار عبد الجبار الى ان "مشروع تثبيت الكثبان الرملية في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين يأخذ على عاتقه زع العقل الجافة لتثبيت التربة ومنع العواصف الغبارية"، بالإضافة الى مشاركة الدائرة بتجهيز أكثر من 3 ملايين شجرة ونخلة لجميع دوائر الدولة ضمن خطة زراعة 5 ملايين شجرة".وبين ان "أسباب ظاهرة التصحر تعود بشكل أساسي لظاهرة الاحتباس الحراري وقلة الامطار بالإضافة الى نزوح الأهالي عن تلك المناطق بسبب شح المياه".