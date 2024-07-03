رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى باكو

وذكر بيان للقضاء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان وصل الى جمهورية أذربيجان على رأس وفد قضائي رفيع المستوى".واذاف البيان، ان "رئيس المجلس، يزور جمهورية أذربيجان بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان، اينام كريموف رئيس القضاء بهدف تبادل ودراسة الخبرة الإيجابية في النظام القضائي والقانوني بين البلدين".وضم الوفد الزائر، بحسب البيان، كل من "رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف (بغداد الكرخ والرصافة ـ ديالى ـ الانبارـ ذي قار ـ نينوى ـ ميسان) ونائبي رئيس محكمة استئناف الكرخ.".وكان في استقبال الوفد نائب رئيس القضاء، جنكيز أغزاروف ورئيس دائرة التعاون الدولي والعلاقات العامة، ميرتاغي غنديلوف، والقائم بأعمال السفارة العراقية في باكو مكي ريسان المعموري.