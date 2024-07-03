من جديد.. تسجيل حالتي انتحار في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن شابا تولد 1990 انتحر باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس يعود لوالده داخل منزله ضمن منطقة المنصور".

وأضاف المصدر أن "رجلاً تولد 1977 انتحر هو الاخر باسلوب اطلاق النار على نفسه بواسطة سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن مدينة الشعلة".

وسبق أن كشف مصدر أمني، قبل أيام، عن تسجيل 25 حالة انتحار خلال شهر في بغداد.



وتسجل بغداد والمحافظات بين مدة وأخرى حالات انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة.