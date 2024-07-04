تموز الساخن.. درجات الحرارة تعاود الارتفاع خلال الايام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحو حار، درجات الحرارة على العموم ترتفع بضع درجات، مدى الرؤية (8-10) كم "، مبينة ان "السبت المقبل، سيكون الطقس صحو حار، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى وقليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مدى الرؤية (8-10) كم".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاحد المقبل، سيكون الطقس صحو مع تصاعد غبار، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية مدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (4 – 6) كم"، مشيرة الى ان "الطقس ليوم الاثنين سيكون على العموم صحو، درجات الحرارة على العموم مقاربة، مدى الرؤية (8-10) كم".