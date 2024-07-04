بظل زيادة الاقبال عليه.. المنتجات النفطية تفتتح 3 منافذ جديدة لغاز السيارات LPG

وكشف مدير هيأة التجهيز المهندس فلاح هاشم لـ السومرية نيوز، عن "إضافة (ثلاثة) منافذ تجهيزية لوقود الغاز السائل للخدمة اثنان منها في محافظة المثنى وواحدة في محافظة البصرة ليرتفع عدد المنافذ التابعة الى شركة التوزيع (٥٩) مقابل (٥٠) منفذ لشركة تعبئة الغاز".وأضاف هاشم ان "الجهود مستمرة من قبل شركتنا لإفتتاح المزيد من المنافذ في عموم المحافظات".وسجلت المنتجات النفطية أرقاماً جديدة في ملف غاز السيارات (LPG) تمثلت في ارتفاع نسبة استهلاك المواطنين لوقود الغاز لمركباتهم خلال النصف الأول هذا العام اذا تجاوزت (١٥١) مليون لتر عن سابقهِ في العام الماضي التي بلغت انذاك (١٠٥) مليون لتر وهي نسبة كبيرة ما يدل على زيادة رغبة المواطنين بالتزود بهذا النوع من الوقود.وأكدت ان تلك الكميات تمثل مصروفات منافذ الغاز لشركتي التوزيع وتعبئة الغاز اللتين تشتركان في عائدية المنافذ التوزيعية للغاز والمنتشرة بأنحاء البلاد فيما بين ان هدف شركتنا يتمثل بتوفير انواع الوقود بكل انسيابية للمواطنين.