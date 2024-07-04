بيئة واسط تكشف عن "كارثة بيئية" في مواقع طمر النفايات

وقال مدير بيئة واسط صباح بريسم في حيث لـ السومرية نيوز، إن "جميع مواقع الطمر الصحفي في محافظ واسط لا تتوفر فيها المتطلبات البيئية المتمثلة بحفر خنادق داخل هذه المواقع وردم النفايات داخلها للتخلص من النفايات بصورة آمنة".وأضاف بريسم، أن "ما يحصل الان داخل المواقع هو عملية تناثر للنفايات داخل وخارج الموقع فضلا عن عمليات الحرق وما ينتج منها من اضرار سلبية وصحية على المواطنين"، لافتا الى ان "أغلب هذه المواقع أصبحت قريبة على المناطق السكنية نتيجة التوسع العمراني".وتابع بريسم، "حذرنا وسنبقى نحذر من هذه الظاهرة الى ان تتم عملية استحصال الموافقات البيئية الخاصة بمعامل لتدوير النفايات أو التخلص الآمن منها"، مشيرا الى ان "جميع مواقع الطمر تم اتخاذ بحقها إجراءات قانونية متمثلة بفرض الغرامات إضافة الى غلق البعض منها لحين توفر المتطلبات البيئية اللازمة".