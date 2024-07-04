مالية اقليم كردستان تشرع بتوزيع رواتب شهر حزيران خلال هذا الموعد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم إيداع جزء من تمويل رواتب شهر حزيران/ يونيو في الحساب المصرفي للوزارة مبلغا مقداره (231,605,531,000) مائتان وواحد وثلاثون مليار وستمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار مستحقات عوائل الشهداء وضحايا الأنفال والسجناء السياسيين والمعاقين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين".وأضافت أن "هذا المبلغ تم ايداعه في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في فرع البنك المركزي العراقي في أربيل".وأشارت الوزارة الى أنها "ستبدأ بتوزيع رواتب الفئات المذكورة أعلاه يوم الأحد الموافق الموافق 7/7/2024".