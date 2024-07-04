بغداد.. شاب اجنبي الجنسية ينهي حياته شنقاً في الصالحية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شابا يحمل الجنسية السودانية أقدم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بالسقف داخل احدى شقق الصالحية".وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، الى ان "لغاية الان لم تعرف اسباب الانتحار".