محتوى هابط.. إجراءات قانونية بحق "حنونه حكومة"

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان لجنة مكافحة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية ومن خلال المتابعة الدقيقة وبناءً على أوامر قضائية من محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعوة (حنونه حكومة)، دون المزيد من التفاصيل.وفي السنوات الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار ظاهرة "صناع المحتوى"، وصف بعضه بـ"المحتوى الهابط" و"اللا أخلاقي"، خاصة وأنه يتركز فقط على الإيحاءات الجنسية أو استعراض الفتيات وبعض الممارسات الأخرى، أو الحديث مع تعدد العلاقات والخوض بتفاصيلها الجنسية.