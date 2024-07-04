مصرع واصابة العشرات بحريق داخل مستشفى في بابل

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حريقا اندلع داخل مستشفى الإمام الصادق أو ما يطلق عليه ( التركي ) في محافظة بابل".وأضاف ان "الحصيلة الأولية للحريق الذي نشب داخل مستشفى وفاة شخصين وإخلاء 255 شخص".وأشار المصدر الطبي الى ان "سبب الحريق تماس كهربائي".