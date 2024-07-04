التربية تفتح باب الترشيح الى قناة المتميزين للعام القادم (وثائق)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "افتتحت وزارة التربية/المديرية العامة للعلاقات الثقافية باب الترشيح الى قناة المتميزين للعام الدراسي ٢٠٢٤_٢٠٢٥ على وفق الضوابط العامة التي تسمح للحاصلين على شهادة الدبلوم التقني إكمال دراستهم الجامعية الأولية (البكالوريوس) وخريجي الإعدادية بفروعها كافة التقديم الى معاهد الجامعات التقنية، علما ان آخر موعد لاستلام استمارات الترشيح هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق ١٧ تموز الجاري.الوثائق ادناه: