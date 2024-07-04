بغداد.. حريق داخل طوارئ مستشفى اليرموك

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالسيطرة على حادث حريق اندلع داخل طوارئ مستشفى اليرموك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "تم السيطرة على حادث حريق اندلع داخل طوارئ مستشفى اليرموك".



وأضاف، ان "الحريق اندلع نتيجة تماس كهربائي".

