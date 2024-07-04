للموسم الثاني على التوالي.. حرمان واسط من زراعة الشلب

وقال الشمري في تصريح خاص لـ السومرية نيوز، انه "تم إقرار الخطة الزراعية للموسم الصيفي في محافظة واسط من قبل اللجنة المشتركة من وزارتي الزراعة والري بمساحة 120 ألف دونم".وأضاف ان "الخطة الزراعية شملت زراعة الذرة البيضاء والصفراء ومحاصيل الخضر الصيفية"، موضحا ان "المحافظة حرمت من زراعة محصول "الشلب"، على الرغم من المطالبات للوزرات المعنية ورئاسة الوزراء".وأشار الشمري الى ان "المحافظة والمزارعين فيها لديهم خبرة كبيرة في زراعة "الشلب" واغلب مزارعيها يمتهنون زراعة هذا المحصول المهم"، مبينا ان "المحافظة لديها على مر السنوات السابقة انتاج عالي حيث بلغ اكثر من 30 الف طن وبجودة عالية".