اعتقال تاجر مخدرات بحوزته "الكرستال" في ديالى

وقالت المديرية في بيان، " بعملية امنية ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على احد التجار المهمين وبحوزته كيلو ونصف الكيلو من مادة الكرستال المخدرة".

وأضاف البيان "جاءت عملية القبض في محافظة ديالى وباشراف مدير مخدرات ديالى وبمشاركة عدد من ضباط ومنتسبي مديرية ديالى"، مشيراً الى انه "تم عرض المتهم امام انظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات".