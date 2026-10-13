توجيه من هيئة الحج للفائزين بقرعة عام 2027 والاعوام السابقة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "على الفائزين بقرعة لعام 2027 والأعوام التي سبقتها، ممن لم يتسن لهم أداء مناسك الحج، الاسراع بمراجعة مكاتبها في والمحافظات لتثبيت أسمائهم واستكمال الإجراءات الادارية وفحص الاستطاعة الطبية".وشددت الهيئة على "ضرورة الالتزام بموعد المراجعة المحدد، والذي ينتهي يوم الأحد 1 تشرين الثاني 2026، مع اصطحاب المستمسكات الثبوتية (جواز السفر، والبطاقة الوطنية الموحدة، وبطاقة السكن)".وحذرت الهيئة من أن "التأخر عن المراجعة واستكمال الإجراءات سيؤدي إلى تأجيل سفر الفائزين إلى موسم حج لاحق واستدعاء الفائزين من كبار السن بالقرعة الالكترونية لعام 2028".