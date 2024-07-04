انتحار متقاعد شنقا في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بانتحار متقاعد شنقا في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصا تولد 1946 عمله متقاعد انتحر شنقا في داره في حي الجامعة".