السيد الصدر يدعو إلى تغييرات حازمة في إدارة المنتخب العراقي بعد الخروج من كأس العالم

وقال العراقي نقلا عن في بيان، “كأني بسماحته يقول: إلى هنا لا ينبغي السكوت عن الأداء المخجل للمنتخب العراقي في وفي تصفياته”.وأضاف أن من المناسب “إجراء تغييرات فورية وحازمة بعيداً عن الطائفية والعرقية والحزبية، لا في ما يخص اللاعبين فقط، بل في كل ما له دخل في إدارة المنتخب وتدريبه وعطاءاته وما شابه ذلك، بطرق مهنية صحيحة ودقيقة”.وأشار إلى أن “استمرار الأوضاع الحالية لن يترك مكاناً للمنتخب العراقي في المحافل الإقليمية والقارية والدولية”، معتبراً أن المنتخب يعاني من “الفساد والتسييس والطائفية والصراعات الخفية”.