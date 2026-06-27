في الكوت.. متظاهرون يطالبون بتوفير الكهرباء واطلاق سراح المعتقلين

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتظاهر العشرات في مدينة بمحافظة للمطالبة بتوفير الكهرباء واطلاق سراح المعتقلين.

وقال المصدر في حديث لـ ، "العشرات من المحتجين يتظاهرون في قضاء النعمانية في ".