بسرعة 70 كم بالساعة.. رياح البوارح قادمة وعواصف غبارية ستغطي العراق

وبحسب توقعات الطقس، فأنه مع صباح وظهر اليوم الجمعة ويوم غد السبت تنشط رياح البوارح الشمالية الغربية وتزداد عصر الجمعة وتبلغ سرعة الرياح 70 كم بالساعة، حيث تهب عاصفة ترابية متوسطة وربما تكون كثيفة تنطلق من الاراضي الغربية وتتجه مساء نحو مناطق الوسط.وتتجدد فرص الغبار ايضاً السبت في مناطق الغرب وتتجه لمناطق الوسط ويشمل مناطق الجنوب ايضاً وتنخفض معها درجات الحرارة لتكون حول المعدل.ومن المتوقع ان تؤدي العاصفة الغبارية الى انعدام الرؤية الأفقية، فيما تتشكل قبة حرارية مؤقتة على أجواء البلاد ماتؤدي الى خزن الهواء الحار على سطح الأرض خلال النهار، قبل ان تتسرب رياح معتدلة من شرق المتوسط بعد ساعات الظهر لتصطدم مع الرياح الجنوبية الشرقية لتشكل فوارق حرارية.وستبدأ الكتلة الغبارية بالتحرك تدريجيا من غرب وشمال غرب البلاد لتغطي كامل مدن البلاد خلال ساعات المساء، فيما ستكون درجات الحرارة تتراوح بين 30°_45°شمالا وغربا، وبين 44°_48°وسط وجنوب البلاد على أن تنخفض يوم السبت.