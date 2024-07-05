40 خطاً بضمنها 6 مهمة.. أبرز وجهات الخطوط الجوية العراقية

السومرية نيوز – خاص

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن ابرز وجهات الخطوط الجوية العراقية.

وقال مدير اعلام الوزارة ميثم الصافي للسومرية نيوز، ان "لدى الخطوط الجوية العراقية ما يقرب من الـ40 خطا سواء دوليا او محليا"، مبينا انه "ضمن الخطوط الجديدة التي بدأت مؤخرا هو خط بغداد – كوانزو صيني".

وأضاف انه "سيتم افتتاح خط بغداد – بكين وطرق بغداد – كوالالمبور وهناك عدد من الخطوط الأخرى"، مشيرا إلى أن "الخطوط المهمة هي بغداد – دبي، بغداد – بيروت، بغداد – طهران، بغداد – مشهد، بغداد – السعودية، بغداد – إسطنبول".