حوارات بارزاني ببغداد والاحتلال التركي والانتخابات الإيرانية بنشرة ظهيرة على السومرية

= في رسالة غامضة ريكاني يؤكد ان ما تم تناقله بشأن حوارات بارزاني مع القادة في بغداد لم يحدث ابدا= الامن والدفاع تعد التوغل التركي في الاقليم احتلالا.. وتجدد المطالبة بإخراج قوات التحالف الدولي.= لعدم التزام اصحابها بالتسعيرة الحكومية.. الكهرباء النيابية تكشف عن جملة استضافات للتحقيق في عمل المولدات الاهلية= مع انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.. الجالية الايرانية تتوافد على مراكز الاقتراع في العراق للأدلاء بأصواتها