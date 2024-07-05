الوقف السني يحدد غرة محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة

وذكر بيان للديوان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نظراً لعدم ثبوت دخول الشهر بالوجه الشرعي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم السبت الموافق 6/7/2024 هو اليوم المكمل لعدة شهر ذي الحجة وأن يوم الأحد الموافق 7/7/2024 هو غرة شهر محرم الحرام للعام الهجري الجديد 1446".وأضاف البيان، "أهله الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركة والنصر والفرج لأهلنا في فلسطين إنه قريب مجيب".