التربية تسترد أكثر من 73 مليون دينار لخزينة الدولة في صلاح الدين

وذكر بيان للوزارة، ان " للتربية في ، استردت مبلغا قدره (73,528,140) ثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائة وأربعون دينارا إلى ، تنفيذا لتوجيهات وزير التربية الرامية الى الحفاظ على المال العام، تحت اشراف أحمد وبجهود شعبة التقاطع الوظيفي والملاك المتقدم".وأضاف البيان، أن عملية الاسترداد جاءت استنادا إلى التعليمات والضوابط النافذة، بعد متابعة دقيقة لملفات التقاطع الوظيفي واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.واشار البيان الى أن الوزارة تواصل صيانة المال العام ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارتي التربية والمالية، لضمان سلامة الإجراءات الإدارية وحماية حقوق الدولة.