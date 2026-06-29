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التربية تسترد أكثر من 73 مليون دينار لخزينة الدولة في صلاح الدين
محليات
2026-06-29 | 09:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
222 شوهد
أعلنت
وزارة التربية
، اليوم الاثنين، استرداد أكثر من 73 مليون دينار لخزينة الدولة في
صلاح الدين.
وذكر بيان للوزارة، ان "
المديرية العامة
للتربية في
محافظة صلاح الدين
، استردت مبلغا قدره (73,528,140) ثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائة وأربعون دينارا إلى
خزينة الدولة
، تنفيذا لتوجيهات وزير التربية الرامية الى الحفاظ على المال العام، تحت اشراف
المدير العام
أحمد
سامي طاهر
وبجهود شعبة التقاطع الوظيفي والملاك المتقدم".
وأضاف البيان، أن عملية الاسترداد جاءت استنادا إلى التعليمات والضوابط النافذة، بعد متابعة دقيقة لملفات التقاطع الوظيفي واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.
واشار البيان الى أن الوزارة تواصل صيانة المال العام ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارتي التربية والمالية، لضمان سلامة الإجراءات الإدارية وحماية حقوق الدولة.
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