متحدث الحكومة: تم القبض على 21 متهما في ملفات الفساد في عملية صولة الفجر

وقال العبودي في مؤتمر صحفي حضرته ، انه " تم القبض على 21 متهما في ملفات الفساد في عملية صولة الفجر، مشيرا الى ان صولة الفجر لن تنتهي بعد تنفيذ المرحلة الأولى".وتابع، ان " الاعترافات التي التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال، لافتا الى ان " سردية مكافحة الفساد لا تشبه سابقاتها وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف".