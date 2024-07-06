"المجسرات لا تنهي الازمة".. نائبة تطرح عدة حلول لإنهاء الازدحامات

وقالت اللامي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انشاء المجسرات ليس الحل الجذري لحل الاختناقات المرورية، سواء كان في بغداد او في المحافظات، انما هو محور من محاور حل المشكلة"، مبينة ان "العراق بحاجة الى بدائل أخرى إضافة الى المجسرات، منها توسعة الطرق وانشاء المترو والقطار المعلق، للحد من الاختناقات المرورية".وأضافت اللامي، أن "الطرق الحلقية تعتبر الحل الأمثل لإنهاء مشكلة الاختناقات"، مشيرة الى ان "مجلس الوزراء وامانة بغداد لديهما توجها لإنشاء هذه الطرق من خلال وضع التصاميم الأساسية تمهيدا للمباشرة بها".