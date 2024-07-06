الدفاع المدني ينقذ سوق الحسينية الثاني من حريق ضخم (صور)

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها وطوقت النيران وعزلت الأكشاك المحترقة عن بقية السوق وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".يذكر أن السوق عشوائي وغير نظامي ويفتقر إلى أدنى شروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني مع خزين عشوائي مكدس في أكوام من المستهلكات للأجهزة الكهربائية والمواد البلاستيكية صعبة الإخماد والتبريد، على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر، بحسب البيان.