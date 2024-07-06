حريق في محيط مطار بغداد الدولي (صور)

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حادث حريق اندلع بمساحة من الاعشاب والحشائش بالقرب من محيط القرية العراقية ضمن محيط مطار بغداد الدولي".ولم يذكر المصدر، مزيداً من التفاصيل.أدناه الصور: