تحذير من هيأة الإعلام والاتصالات بشأن تغطية خروج المنتخب الوطني من كأس العالم

وأكدت الهيأة في بيان، أن النقد الموضوعي للأداء الفني حقٌ مشروع، بل يمثل أحد أسس تطوير الرياضة العراقية، شريطة أن يستند إلى الحقائق والتحليل المهني، بعيداً عن الإساءة أو التجريح أو التشهير أو الكراهية أو التحريض، سواء بحق ، أو اللاعبين أو الملاكات التدريبية أو الإدارية أو أي من العاملين في الوسط الرياضي.وشددت على أهمية مراعاة مشاعر الجماهير العراقية، وتحويل هذا الزخم نحو نقد بنّاء يُسهم في تطوير المنظومة الرياضية، بدلاً من خطاب يُضرّ بالوحدة الوطنية ويُثبّط الكوادر المهنية.