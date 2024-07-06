بغداد.. انتشال 3 جثث من أسفل جسر الجمهورية

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانتشال 3 جثث من أسفل جسر الجمهورية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم انتشال جثث ٣ اشخاص من أسفل جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد".



وأضاف، ان "الحادث يعود لغرقهم اثناء السباحة".

