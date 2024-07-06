في بغداد.. تظاهرة احتجاجا على سوء الكهرباء

شهدت منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، اليوم السبت، تظاهرة احتجاجا على التيار الكهربائي.

وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الزعفرانية شهدت عصر اليوم، تظاهرة احتجاجا على سوء التيار الكهربائي في المنطقة".

وأضاف المصدر أن "المحتجين قاموا بقطع طريق في الزعفرانية في خطوة تصعيدية نتيجة عدم الاستجابة لمطالبهم"، مشيراً الى أنهم "طالبوا بضرورة محاسبة المقصرين".