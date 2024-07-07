"هدر مئات المليارات ومخالفات كثيرة".. كارثة بدائرة عقارات الدولة والبلدية في النجف

السومرية نيوز – خاص

كشف النائب عن محافظة النجف هادي السلامي، عن "كارثة" بدائرة عقارات الدولة والبلدية في المحافظة، فيما أشار الى ضبط هدر بمئات المليارات ومخالفات كثيرة.

وقال السلامي في مقطع فيديو ورد لـ السومرية نيوز، إن "ملف التحقق من هدر مئات المليارات في البلدية وعقارات الدولة، تم إنجازه بالكامل مبينا أنه "منذ اكثر من سنة لدينا متابعين كثيرين وبحث عن موضوع إيرادات البلدية وعقارات الدولة".

وأضاف "من خلال الأعلى شخصنا هدرا بمئات المليارات في بلدية النجف ودائرة عقارات الدولة أعلن أنه "تم ضبط عقارات في بلدية النجف رفعت من لجان التقدير بقيمة 400 مليار ولكن لم يتم تاجيرها".

وأكد "أننا حركنا شكوى بشأن قسم وحدة الإيجارات في البلدية"، وأعلن أن "هناك إيرادات ضائعة تقدر بأكثر من 12 مليار، وخاصة بايجار المواقع الاستثمارية حيث أن الغالبية لا يدفعون الايجار".

وحول هدر المال العام في عقارات الدولة، اكد السلامي ان "معمل كار كان يقدر بواحد خلال 2014 هو 2 مليار بدل ايجار كونه متجاوزا ولم يدفع أية مبالغة حتى الان اعلن ان "هناك كتابا ورد مؤخرا يتضمن ايجار مهمل لـ648 دونما بـ8 ملايين دينار فقط وهذا فساد عظيم وكبير".