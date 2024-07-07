البصرة.. ضبط كميات كبيرة من "الكبتاغون" مخبأة بطريقة غريبة

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بضبط كميات كبيرة من "الكبتاغون" مخبأة بطريقة غريبة في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم ضبط في منطقة مزارع النجمي في سفوان على 60 كيلوغرام من الحبوب الكبتاغون موضوعة كنقشة من القماش بصورة محترفة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية القت القبض على المتهم"، مشيراً الى أن "المتهم قام بحرق قسم من المواد".