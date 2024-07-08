طقس العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي.. غبار و5 محافظات تلامس نصف درجة الغليان

السومرية نيوز – محليات



توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما اشارت الى تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة تلامس الـ50 مئوية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحو مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مدى الرؤية (8-10) كم".

وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاربعاء المقبل، سيكون الطقس صحو حار مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، درجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً، مدى الرؤية (8-10) كم".



وأشارت الى ان "الخميس المقبل، سيكون الطقس صحو حار مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً، مدى الرؤية 8-10)) كم".



وبينت ان "الطقس ليوم الجمعة سيكون على العموم صحو حار مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية وتصاعد الغبار، درجات الحرارة على العموم مقاربة، مدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم".