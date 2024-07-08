اعتقال أصحاب مولدات مخالفين للتسعيرة في الرصافة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة وللتخفيف عن كاهل المواطنين، نفذت لجان متابعة العمل بالتسعيرة الرسمية للمولدات الأهلية في قطعات قيادة عمليات بغداد ومن خلال الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني/مكتب أمن الصدر، عدد من الواجبات في جانب الرصافة".وأضافت القيادة، أن "القوة تمكنت من القاء القبض على عدد من أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة الرسمية"، داعية أصحاب المولدات الأهلية الى "الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة لتجنبهم المساءلة القانونية".وطالب مجلس محافظة بغداد، الخميس (4 تموز 2024) أصحاب المولدات الأهلية بالامتثال للسعر الرسمي للأمبير الواحد في عموم مناطق العاصمة، فيما هدد المخالفين بالاعتقال.واكدت رئيسة لجنة الكهرباء ب‍مجلس محافظة بغداد نورا الجحيشي الخميس (27 حزيران 2024) على انه بقادم الأيام ستكون هناك قوانين مهمة لردع أصحاب المولدات الاهلية المخالفين، فيما اشارت الى مطالبة القضاء بالتدخل.