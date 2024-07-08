فرش الصحن الحسيني بالرمل استعدادا للعاشر من محرم (صور)

وقال مسؤول شعبة الاعمال المدنية في العتبة الحسينية عبد الحسن محمد مظلوم "باشرت كوادرنا بتهيئة وتوفير كافة المستلزمات التي تسهل حركة انسيابية دخول زوار الامام الحسين عليه السلام لإحياء مراسيم عزاء ركضة طويريج".واضاف ان "العمل شمل فرش الاتربة على المداخل الرئيسية للصحن الحسيني الشريف الخاصة بدخول وخروج المعزين في ركضة طويريج للحفاظ على انسيابية الركضة ومنع تعرض المعزين الى التزاحم او التعرض لاي إصابة".واشار مظلوم الى ان "جميع ابواب الصحن الحسيني الشريف سيتم فتحها امام الزائرين يوم العاشر من محرم الحرام لاستقبال المشاركين في ركضة طويريج ماعدا باب الزينبية وذلك بسبب اعمال التوسعة".