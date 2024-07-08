اعتقال مجموعة مسلحة هددت ضابط شرطة في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أثمرت جهود فريق العمل الذي شكله قائد شرطة محافظة البصرة اللواء لطيف عبدالرضا السعد بإلقاء القبض على المجموعة المسلحة هددت أحد ضباط القيادة".وأضافت، انه "تمكن الفريق المكون من قيادة شرطة محافظة البصرة بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في البصرة من تحديد هوية أفراد المجموعة وتتبعهم، مما أسفر عن القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".واشارة الى ان "هذه العملية تؤكد نجاح الجهود الأمنية في التصدي للتهديدات وضمان حماية أفراد الشرطة وعائلاتهم".