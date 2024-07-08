هل افتتحت جماعة الحوثيين مقرا لها في العراق؟

السومرية نيوز – محليات

وسائل إعلامية تؤكد نقلا عن مصادر امنية ومسؤولون ينفون وسط صمت حكومي إزاء الانباء التي تواردت حول فتح جماعة الحوثيين مقرا لها في العراق.

ونقلت صحيفة العربي الجديد القطرية عن مصدر امني قوله إن "جماعة الحوثيين اليمنية (أنصار الله)، افتتحت مقرّاً لها في بغداد"، مشيرا الى ان "ذلك جاء بعدما أفادت وسائل إعلام عراقية محلية، اليوم الاثنين، بأنّ الجماعة افتتحت ما وصفته بـ "ممثلية" لها في العاصمة العراقية، بعد أيام من سلسلة أنشطة واسعة لممثل الجماعة في العراق، أبو إدريس الشرفي، وعدد من أعضاء الجماعة المقيمين في العراق منذ عام 2016"، بحسب المصدر.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية، عن مصادر سياسية لم تسمها، أن "حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، افتتحت مقراً لها في حي الجادرية ببغداد".

ووفقاً للتقارير فإن ممثل جماعة الحوثيين في العراق، أبو إدريس الشرفي، افتتح المقر الواقع في أحد أهم أحياء العاصمة العراقية، والقريب من المنطقة الخضراء وعدد من قصور ومقرات قادة القوى والأحزاب السياسية في العراق.

ولم يدلي أي مسؤول أمني بالتأكيد حول افتتاح المقر من عدمه، غير أن مستشاراً بحكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال لـ"العربي الجديد"، إنه "ليس مكتباً أو ممثلية، كما يجري الترويج له، لكنه مقر لأعضاء الحركة حيث كانوا سابقاً يقيمون بأحد الفنادق بالعاصمة بغداد".

وأضاف أن "العراق حريص على ألا يكون للجماعة أي أنشطة معادية لأي دولة انطلاقاً من العراق"، وفقاً لقوله.

ولم يصدر حتى الان أي موقف حكومي رسمي يؤكد او ينفي صحة تلك الادعاءات، الا ان ما يتم تداوله هي معلومات تنشرها وسائل إعلامية نقلا عن مصادر امنية لم يتم الكشف عن اسمها.