في ذي قار.. أهالي يمهلون مجلس المحافظة 3 أيام لحسم منصب

منح أهالي ناحية الطار في محافظة ذي قار، مجلس المحافظة مهلة ثلاثة أيام لحسم منصب مدير الناحية.

وجاء في بيان باسم الأهالي، "نحن ابناء ناحية الطار من كل العشائر والمناطق نعلن عن موقفنا الرافض للتسويف والمماطلة والتهاون وضعف الموقف من قبل مجلس محافظة ذي قار في قضية تنصيب مدير للناحية لكونها شاغرة لاكثر من سبعة اشهر وتدار بالوكالة من قبل قائم مقام الگرمة".

وأضاف البيان أن "الرجل لا يستطيع ادارتها كما ينبغي لكونه يتعرض للضغط والمجاملة وبسبب ذلك اوضاع الناحية بتدهور مستمر ومن سيء إلى اسوأ".

وتابع بيان الأهالي "لذلك نمهل المجلس ثلاثة ايام للتصويت على من يستحق المنصب ويمكن ان يصلح ما تبقى ويمتلك الشجاعة وقوة الموقف ولديه اطلاع كامل بكل القضايا الإدارية والخدمية والامنية"، مهددين بالقول "اذا لم يحسم الأمر ويتم التصويت خلال هذه ثلاثة ايام سنقوم بالتظاهر والاعتصام امام الدوائر وغلقها وحتى قطع الطرق الرئيسية بين الاقضية والنواحي التي تمر بالحدود الادارية للناحية".