انتشال جثتين من نهر الكوفة

وقالت الشرطة في بيان، من خلال ورود معلومات بوجود غريقين في نهر الكوفة على الفور توجهت مفارز الشرطة النهرية وباشراف مباشر من قبل مدير القسم الى مكان الغرق وتم تدخل فريق من غواصي الشرطة النهرية وبعد البحث في عمق النهر تم العثور على جثتي الغريقين".

وأضاف البيان أنه " بالرغم من التحذيرات التي اطلقتها القيادة بعدم السباحة في الأماكن الخطرة وغير المؤمنة من خلال عمل افلام توعوية للمواطنين وحثهم بعدم السباحة لكن نأسف لفقدان بعض شبابنا ارواحهم وعدم المبالاة للتوجيهات".