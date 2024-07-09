العمل تعلن شمول مرضى السرطان بالرعاية الاجتماعية

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إنَّ مرضى بعض أنواع السرطان تم شمولهم بالرعاية الاجتماعية والمعين المتفرغ، إذ تحدّد الأمراض ونسبة العجز المرتبطة بها من قبل اللجان الطبية المختصة، منوهاً بأن يصل عجزهم إلى 75% فما فوق، والذين يكونون تحت خط الفقر.وأشار إلى أنَّ الوزارة ماضية في إجراءاتها ولم تتوقف، إذ تُحيل المرضى إلى اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز، علاوة على نها قامت بزيارة خاصة إلى مدينة الطب للاطلاع على أوضاع الأطفال المصابين بالثلاسيميا وشمولهم بالرعاية الاجتماعية.وأوضح العقابي أنَّ الوزارة لا تملك تخصيصات مالية لهم ضمن موازنة هذا العام، لكنَّ الإجراءات الخاصة بهم ستتوقف حتى تتوفر التخصيصات في العام المقبل.إلى ذلك، أفاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، خلال لقائه مجموعة من الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية مع أبنائهم المتفوقين، بأنَّ الحكومة ستواصل دعمها، ووقوفها مع الطلبة المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة، مشيراً إلى أنها ستستمر بصرف المنحة الطلابية، وستوفر كلَّ الطرق والوسائل لدعم هؤلاء الطلبة، وتوفير منح دراسية لهم للارتقاء بالتعليم والمعرفة.وأضاف أنَّ الحكومة ستواصل من خلال وزارتي العمل والتربية على دعم كلِّ الشباب المتفوقين، وستوفر لهم فرصاً جديدة لتحقيق التقدم، داعياً كلَّ الفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية إلى بناء مستقبل يليق بالشباب. وشدّد الأسدي على حرص الوزارة والحكومة على الاستمرار بدعم كلِّ حالات التفوّق، والنجاح، علاوة على الطبقات الفقيرة والهشة لكون البرنامج الوزاري قائماً على دعمها ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.