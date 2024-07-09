افتتاح مجسر النسور وسط بغداد

شهدت بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، افتتاح مجسر النسور وسط العاصمة.

وقال مراسل السومرية، إن المجسر تم افتتاحه قبل قليل أمام حركة المركبات.

يشار الى أن المجسر هو ضمن مشروع يتضمن ثلاثة أنفاق أسفله هي قيد الإنشاء حاليا.

أدناه صور للمجسر بعد افتتاحه..