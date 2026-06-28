البيئة ترفع دعوى ضد بلدية الكرادة: لا تهاون مع المتجاوزين على دجلة

وذكر بيان للوزارة، انه "استجابةً لشكوى وردت من أحد المواطنين مساء السبت الموافق بشأن أعمال مد أنابيب صرف صحي جديدة في منطقة أبو نؤاس المطلة على نهر ، وجهت وزيرة البيئة ، بشكل فوري، بتشكيل فريق ميداني من المديرين العامين في الوزارة للتحقق من الشكوى وتحديد موقع المخالفة وتوقيت حدوثها والجهات المسؤولة عنها".وأضاف البيان، انه "في صباح اليوم الأحد الموافق ٢٨/٦، توجهت وزيرة البيئة إلى موقع المخالفة برفقة عدد من مسؤولي الوزارة والوكيل البلدي ومديرين عامين من أمانة ، للاطلاع ميدانياً على طبيعة الأعمال المنفذة وتقييم آثارها البيئية، في إطار المتابعة المباشرة التي تنتهجها الوزارة تجاه القضايا المرتبطة بحماية الموارد المائية".وأظهرت الكشوفات الميدانية التي أجراها الفريق الفني لوزارة البيئة أن "المخالفة سبق رصدها منتصف الشهر الجاري، خلال مرحلة تشهد فيها المؤسسات الحكومية والسلطة التشريعية ووزارة البيئة جهوداً مكثفة للحد من التجاوزات والممارسات التي تهدد سلامة الأنهر والمجاري المائية".وأكدت وزيرة البيئة أن "ما تم رصده يمثل مخالفة بيئية جسيمة وتجاوزاً صارخاً على نهر دجلة، ولا ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى حماية الموارد المائية والحفاظ على ، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في ملاحقة الجهات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".ووجهت الوزيرة "بإقامة دعوى قضائية بحق بلدية وإحالة ملف المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة، لضمان محاسبة المتسببين ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات، انسجاماً مع القوانين والتعليمات البيئية النافذة".