تسمم غذائي يصيب 22 شخصاً في الكرمة واستنفار طبي بالمستشفى

وذكرت إدارة المستشفى في بيان، أن "شعبة الطوارئ استقبلت، اليوم، 22 حالة تسمم غذائي، ما استدعى استنفار الملاكات الطبية والتمريضية لاستقبال المصابين وإجراء التقييم السريري العاجل، مع تطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة لضمان سرعة الاستجابة".وأضافت، أن "الإجراءات العلاجية شملت تعويض السوائل والأملاح عن طريق الوريد، وإعطاء الأدوية اللازمة للسيطرة على أعراض الغثيان والتقيؤ والإسهال، فضلاً عن مراقبة العلامات الحيوية وإجراء الفحوصات المختبرية".وأشارت إلى أن "شعبة الرقابة الصحية في قسم العامة، بالتعاون مع الرقابة الصحية في قطاع ، سحبت نماذج من المواد الغذائية من المطعم المعني، وأرسلتها إلى لإجراء الفحوصات المختبرية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للنتائج".وأكدت إدارة المستشفى أن "عدداً من المصابين أُدخلوا إلى ردهات المستشفى لاستكمال العلاج والمتابعة حتى استقرار حالتهم الصحية، فيما غادر باقي المصابين بعد تلقي العلاج اللازم وتحسن أوضاعهم الصحية".