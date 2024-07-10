قرار قضائي جديد بحق المتهم بقتل المحامي "باسم الخفاجي".. اللامي توجه رسالة

وقالت اللامي في بيان ورد للسومرية نيوز، "أيها الزملاء المحامون الكرام، نعلن عن انتصار جديد للعدالة في قضية زميلنا المقتول ظلمًا (باسم عمران الخفاجي)، فقد قررت محكمة جنايات كربلاء بصفتها التمييزية نقض قرار إحالة المتهم بقتل زميلنا، وتغيير التكييف القانوني للقضية.وأضافت، إن نقابة المحامين لن تنسى حقها، ولن تتوانى أو تتباطأ في متابعة قضايا أبنائها. وبعد المتابعة الحثيثة والدفاع المستمر عن دم زميلنا الراحل الذي فقد حياته مكبّلاً بظلم ودون إنسانية، والذي كلّفنا فيه رئيس هيئة انتداب محامي كربلاء المحامي أنور آل فرعون، الموكل بالدفاع في القضيّة، ورئيس غرفة الحسينية المحامي عبّاس دفّار، فقد قررت محكمة الجنايات نقض قرار الإحالة وإعادة القضية إلى محكمة التحقيق لاتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وتحقيق العدالة الكاملة.وقد بيّنت المحكمة بأن قرار محكمة التحقيق جاء سابقاً لأوانه حيث كان المقتضى من السيد قاضي التحقيق فرد أوراق تحقيقية للمتهمين في هذه القضية وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات عن قضية حادث وفاة المجنى عليه التي تبقى الأصلية بالحادث وإعادتها الى محكمة تحقيق الحسينية لإكمال التحقيق في القضية وبذل الجهود المكثفة للوصول الى الفاعل حسب ما جاء بالتقرير التشريحي لجثة المجنى عليه كونها مستقلة عن هذه القضية الخاصة وفق المادة (331) من قانون العقوبات عن ارتكاب المتهمين عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم والاضرار بمصلحة الافراد، بحسب اللامي.وأشارت الى ان هذا القرار يعكس مدى التزام القضاء العراقي بتطبيق العدالة والنظر بموضوعية وحيادية في القضايا المقدمة أمامه. ونعبر عن دعمنا الكامل للجهود المبذولة من قبل الجهات القضائية لتحقيق العدالة والإنصاف، ونؤكد استمرار متابعتنا للقضية حتى ينال الجاني عقابه العادل.