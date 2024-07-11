بغداد.. مصرع سائق دراجة نارية بحادث سير وإصابة آخر برصاصة جراء مشاجرة

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "حادث سير بين سيارة ودراجة نارية وفي في شارع الربيع بمنطقة الحرية وسط بغداد، أدى إلى وفاة سائق الدراجة وانقلاب السيارة".وبين أن "قوة أمنية قامت بنقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، والتحفظ على سائق السيارة لإحالته إلى القضاء والبت في أمره".ومن جانب آخر، اضاف المصدر أن "مشاجرة حصلت بين شخصين اثنين لم تعرف أسبابها تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف ضمن مدينة الصدر ما أسفر عن إصابة أحدهما برصاصة، فيما لاذ الآخر بالفرار"، مشيرا أن "قوة من شرطة الرصاقة نصبت كميناً محكماً للجاني وألقت القبض عليه قبل خروجه من المنطقة".وعلى صعيد منفصل، اشار المصدر الى أن "قوة من شرطة الرصافة ألقت القبض على شخص يحتال على المواطنين بحجة مساعدة المرضى من خلال جمع مبالغ مالية من أصحاب المركبات ضمن منطقة الأعظمية".فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن قطعات اللواء السابع من الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية والقطعات الملحقة بها وبإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية وجهاز الأمن الوطني، نفذت عملية بحث وتفتيش وتدقيق للشركات غير المرخصة ضمن قاطع المسؤولية، وقامت بغلق شركة لتجارة السيارات غير مجازة وضبط مخالفين اثنين بداخلها يعملان في الترويج والدعاية لها وذلك في حي الجامعة بجانب الكرخ.